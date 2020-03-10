РИАМО - 10 мар. Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в гаражах на юге Москвы утром во вторник, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в металлических гаражах по улице Борисовские пруды, 1 поступило на пульт дежурного 08:58.

«Высокая пожарная загрузка способствует распространению пожара, площадь увеличилась до 200 квадратных метров, личный состав работает с соблюдением техники безопасности», – говорится в сообщении.

Пламя было локализовано в 10:01. Передвижная лаборатория ГУ МЧС России проводит мониторинг состояния воздуха. Информации о пострадавших нет.