РИАМО - 10 мар. Стражи порядка задержали сразу две группировки, члены которых подозреваются в совершении серии краж из частных домов на территории Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Подозреваемых удалось вычислить сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Московской области.

«Двое мужчин повредили окно и проникли в таунхаус, расположенный в одном из коттеджных поселков в городском округе Красногорск, откуда похитили денежные средства и имущество. Общий материальный ущерб превысил 4 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемые были задержаны в арендуемых квартирах. Ими оказались ранее судимые граждане одной из стран ближнего зарубежья.

«В ходе обысков у задержанных изъяты ювелирные изделия, наручные часы, бытовая техника и мобильные телефоны. Также обнаружен автомобиль, который, предположительно, использовался при совершении краж. В настоящее время полицейскими установлены 14 эпизодов противоправной деятельности фигурантов на территории Москвы и Московской области», – отметила Петрова.

Также правоохранители задержали еще двоих приезжих, которых подозревают в аналогичных преступлениях. Предполагается, что злоумышленники действовали по схожей схеме. Им удалось украсть из загородного дома в Солнечногорске ювелирные украшения, часы и деньги. Общая сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.

У правоохранителей имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению еще 15 краж из домовладений в Московской области, а также шести краж на территории новой Москвы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.