РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,9 тысячи обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«В МУ МВД России «Люберецкое» на прошлой неделе поступило 1,9 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 35 уголовных дел. Праздничные дни прошли без особых правонарушений», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 197 ДТП.