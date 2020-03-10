РИАМО - 10 мар. Властям столицы совместными усилиями с федеральным штабом и Роспотребнадзором удается предотвращать массовое распространение коронавирусной инфекции в городе, а введенный режим повышенной готовности нужен для того, чтобы горожане «жили обычной жизнью», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в режим повышенной готовности перевели все основные городские службы – амбулаторное и стационарное звено здравоохранения, ЖКХ и транспорт. Все они обязаны проводить профилактические мероприятия.

«Поликлиники продолжают работать в обычном режиме. Но одновременно мы увеличиваем мощности выездной амбулаторной службы. Это необходимо, чтобы пациенты, посещавшие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, не ходили в поликлиники, а получали помощь на дому», – сказал Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва», опубликованном во вторник.

Он добавил, что мест в стационарах на сегодняшний день достаточно. При этом, если возникнет необходимость в дополнительных койках, то на этот случай готовится проект строительства временной больницы из быстровозводимых конструкций.

«В нескольких городских больницах выделены специализированные корпуса для лечения больных с воспалением легких. Для лечения сформированы мультидисциплинарные бригады, которое включают инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов, анестезиологов, реаниматологов и врачей скорой помощи», – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что отменять спортивные соревнования и массовые мероприятия в столице пока нет необходимости.

«Город продолжает жить обычной жизнью. Нужно лишь соблюдать введенные ограничения и применять меры профилактики, рекомендованные врачами», – заключил градоначальник.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и ряда других стран со сложной эпидемиологической обстановкой, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции.

Новый коронавирус Covid-2019 начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 114 тысяч случаев заражения. Скончалось около 4 тысяч человек. Свыше 64 тысяч пациентов выздоровели после пройденного курса лечения.