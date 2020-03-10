РИАМО - 10 мар. Центральный банк России решил начать со вторника упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщает Газета.ru.

ЦБ принял данное решение в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

«Данные операции будут проводиться с учетом фактической стоимости нефти, а также ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», – отмечается в материале.

Упреждающая продажа продолжится, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

В ЦБ заявили о готовности задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности. Уровень ликвидности банковского сектора сейчас достаточен для устойчивой работы финансовой системы РФ.

Нефть на мировых рынках подешевела 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не договорились в вопросе по сокращению добычи сырья. На фоне этого рубль обвалился до значений 2016 года – курс доллара превысил 74 рубля, курс евро – 84 рубля.

Минфин заявил, что ФНБ сможет покрыть потери бюджета РФ при падении нефти до 25 долларов>>