РИАМО - 10 мар. Курорты Московской области вошли в топ-3 самых популярных мест для отдыха этой весной, рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса, проведенного порталом «ТурСтат».

В опросе приняли участие более десяти тысяч человек.

«В первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи», – говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи интернета хотели бы этой весной отдохнуть на курортах Ленинградской области, в Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье. Также большим спросом пользуется курорт Белокуриха в Алтайском крае и Светлогорск в Калининградской области.

Таким образом, за Сочи проголосовали 20% опрошенных, за Ялту – 18%, за Подмосковье – 12%.

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