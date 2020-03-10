РИАМО - 10 мар. В рамках московских программ «Мой район» и «Развитие городской среды» в столице в нынешнем году модернизируют свыше 20 километров газотранспортной сети, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Модернизация затронет газовые коммуникации с длительным сроком эксплуатации, предназначенные к реконструкции по результатам технической диагностики.

«Уже к апрелю специалистами АО «Мосгаз» планируется модернизировать более 20 километров газотранспортной сети города: около 15 километров по программе «Мой район» и более шести километров по программе «Развитие городской среды». Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий», - сказал Бирюков.

Он отметил, что современные бестраншейные технологии позволят минимизировать все возможные разрытия, что позволит реконструировать газопроводы без перекрытия проезжей части и тротуаров, а также без отключения потребителей от газоснабжения.

Перечень объектов, где будут проводиться работы, можно посмотреть на сайте АО «Мосгаз».

«При выполнении работ все чаще применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подверженной электрохимической коррозии и гарантирующей не менее 50 лет эксплуатации, что позволит в ближайшие десятилетия не возвращаться к ремонтным работам в зоне благоустройства», - добавил Бирюков.

Он напомнил, что в 2020 году в столице планируется реконструировать и построить около 100 километров газопроводов.

По его словам, благодаря модернизации газопроводов износ газовых сетей в Москве снизился с 36% до 31%. Кроме того, столица стала лидером в стране по данному показателю.