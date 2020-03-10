РИАМО - 10 мар. На большинстве водоемов Москвы уже сошел лед, но местами он еще остается, гражданам не рекомендуется выходить на него, так как это опасно для жизни, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Уже несколько дней температура стремится к отметке 10 градусов. По состоянию на вторник лед полностью отсутствует на акватории реки Москва; в Строгинской пойме (СЗАО) лед до двух сантиметров, на Озере Бездонное (СЗАО) – девять сантиметров; на Химкинском водохранилище (САО) лед местами до пяти сантиметров; наибольшая толщина льда на Большом Садовом пруду (САО) – 14 сантиметров, а также в Царицыно (ЮАО) – 13 сантиметров. На водоемах ТиНАО лед местами от трех до семи сантиметров», – сказал собеседник агентства.

Из-за весенней погоды лед становится неоднородным и рыхлым, медленно тает. Спасатели призвали людей не выходить на ледяной покров.

По данным Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, только за выходные на водоемах города отдыхали около 5 тысяч человек, в связи с чем спасатели проводят профилактическую работу. За выходные выполнено 178 патрулирований водоемов и 544 беседы о правилах поведения.