РИАМО - 10 мар. Информационный проект об умных городах запущен открытой платформой о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Тематический дайджест с комментариями экспертов и представителей IT-отрасли будет выходить каждый месяц. В выпусках будут освещаться разные направления Smart City.

«Первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики. Горожане узнают, какие технологии уже внедряются в Москве и других мегаполисах, а также какие решения считаются наиболее перспективными», – отметила заместитель мэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Получателями рассылки станут свыше 30 тысяч пользователей, ранее подписавшихся на обновление базы практик умного города. Подписаться на дайджест может любой желающий через специальную форму на официальном сайте ведомства.

Следующие выпуски дайджеста выйдут в апреле и мае. Они расскажут об использовании больших данных (big data) и применении видеоаналитики для повышения качества жизни в городах.

В апреле 2019 года на ICT.Moscow открылся раздел с базой знаний Smart City. Он ежеквартально пополняется новыми зарубежными и российскими практиками, которые собирают аналитики Smart City Lab столичного департамента информационных технологий. В базе представлено свыше 500 кейсов из разных сфер и стран. Среди них – около 50 московских проектов, касающихся ЖКХ, транспорта, образования, медицины и безопасности.