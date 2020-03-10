РИАМО - 10 мар. В прошлом году финансирование на Адресную инвестиционную программу города Москвы составило свыше 546 миллиардов рублей, из них 70% было направлено на развитие транспортной системы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главными задачами Адресной инвестиционной программы, которые были определены еще в 2011 году, являются строительство и обновление объектов городской инфраструктуры и динамичное экономическое развитие за счет роста инвестиций.

«Из общего объема расходов на Адресную инвестиционную программу 70 процентов — 384 миллиарда рублей — было направлено на развитие транспортной системы города. Расходы на строительство объектов здравоохранения составили 22,8 миллиарда рублей, объектов образования — 15 миллиардов рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что на развитие коммунально-инженерной инфраструктуры было направлено 23,9 миллиарда рублей, на объекты культуры потрачено 3,7 миллиарда рублей, а на спорт — 8,6 миллиарда рублей.

Также 38 миллиардов рублей выделили на реализацию программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы».

Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы построили свыше 30 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 13 школ и детсадов, шесть объектов здравоохранения, а также Московские центральные диаметры

«Каждый вложенный городом в инфраструктурные проекты рубль привлекает внебюджетные инвестиции в размере трех-четырех рублей», - уточняется в материале.