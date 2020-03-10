РИАМО - 10 мар. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на четыре семьи в Орехово-Зуевском городском округе, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Общая площадь возгорания здания на улице Железнодорожная составила 480 квадратных метров.

«В 18:47 пожар был полностью потушен. В результате возгорания погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

К тушению привлекались 30 человек и девять единиц техники.