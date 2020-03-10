РИАМО - 10 мар. Специалисты столичного метрополитена в нынешнем году заменят около 90 километров рельсов и 22 тысячи шпал, а также обновят около 100 тысяч рельсовых скреплений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ремонт пройдет на всех линиях столичной подземки, включая открытые участки.

«Срок службы рельсов зависит от частоты следования поездов по конкретному участку пути и от веса составов. <…> После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, работники метрополитена каждую ночь проверяют и обследуют элементы пути в тоннелях и на станциях.

Все ремонтные работы будут проводиться в ночное время. Специалистам выделяют всего 2,5 часа. За это время рабочие смогут заменить около 800 метров рельсов.

В метро Москвы в 2019 году заменили более 86 километров рельсов и 22 тысяч шпал, а также обновили 105 тысяч скреплений.

Кроме того, в 2020 году в тоннелях подземки заменят свыше 300 километров кабелей, которые подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов.