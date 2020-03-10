РИАМО - 10 мар. В городском округе Шатура на дороге между деревнями Слобода и Петровское после столкновения легковушек пострадали два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Движение на дороге в результате ДТП не перекрывалось. Обстоятельства аварии выясняются.

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