РИАМО - 10 мар. В Москве и Московской области во вторник в первой половине дня будет идти дождь, а температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Теплый атмосферный фронт, связанный с волновым циклоном, будет определять погоду в столице и области. Наиболее активное влияние атмосферного фронта скажется в первой половине дня. Во второй половине дня дождь прекратится.

«Максимальная температура днем в Москве от плюс 7 до плюс 9, по области – от плюс 4 до плюс 9 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.