РИАМО - 9 мар. Полицейские задержали в Люберцах 45-летнего уроженца республики ближнего зарубежья, который подозревается в краже телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в магазине на 22 километре Новорязанского шоссе городского округа Люберцы похитил из сумки покупателя мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Подозреваемого установили с помощью камер видеонаблюдения. В ходе обыска в квартире задержанного был обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон. Его вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.