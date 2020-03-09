РИАМО - 9 мар. На Ташкентской улице в столице мотоцикл наехал на тротуарное ограждение, в результате дорожной аварии пострадал байкер, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

ДТП произошло в районе дома №15/22 по Ташкентской улице в 17:20.

«Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (тротуарное ограждение)», - говорится в сообщении.

В результате произошедшей дорожной аварии пострадал водитель мотоцикла.