РИАМО - 9 мар. Столичная футбольная команда «Спартак» уступила клубу «Краснодар» в игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Перед началом игры болельщики «Спартака» продемонстрировали красочный перфоманс в честь легендарного капитана команды Игоря Нетто — пятикратного чемпиона страны в составе красно-белых, а также чемпиона Европы и олимпийского чемпиона в составе сборной СССР. Матч посвятили именно ему.

«Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Ари. В самом конце матча был удален футболист красно-белых Роман Зобнин», - говорится в сообщении.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают десятое место (25 очков). Футболисты из «Краснодара» - на второй строчке (41 очко).

«Краснодар» будет продолжать борьбу с «Локомотивом», «Ростовом» и ЦСКА за вторую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а столичный «Спартак» может полностью сконцентрироваться на борьбе за Олимп Кубок России, который дает право на участие в Лиге Европы.