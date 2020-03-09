РИАМО - 9 мар. Столичные полицейские задержали в центре города мужчину, который подозревается в неправомерном завладении автомобилем каршеринга, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«Сотрудники ДПС на бульваре Энтузиастов остановили автомобиль каршеринга марки Kia Rio. В результате проверки документов у 25-летнего водителя было установлено, что гражданин не является клиентом данной каршеринговой компании», - говорится в сообщении.

Водитель взял в прокат машину с помощью чужого аккаунта, который купил в Сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.