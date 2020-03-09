РИАМО - 9 мар. Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подчеркнула, что падение курса рубля не скажется на предстоящей индексации пенсий россиян, а также на других соцвыплатах, сообщает Nation News.

Она отметила, что жителям страны не стоит бояться снижения доходов, несмотря на отрицательную динамику на рынке валют в понедельник.

«То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено», - сказала Бибикова.

В понедельник произошло падение рубля из-за обвала цен на нефть. Развал сделки в рамках совещания ОПЕК+ произошел из-за того, что страны-экспортеры нефти не договорились по вопросу о сокращении добычи сырья.