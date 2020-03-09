РИАМО - 9 мар. В конце марта курсанты и офицеры Михайловской военной артиллерийской академии начнут подготовку к параду Победы на Красной площади в подмосковном Алабине, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Всего в параде в честь 75-летия Победы примут участие свыше 400 курсантов и офицеров академии.

«На данный момент подготовка парадного расчета проходит в пункте постоянной дислокации. Курсанты проводят тренировки в составе шеренг, рот и батальонов. В конце марта курсанты МВАА прибудут в город Москву и приступят к тренировкам в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабине», - говорится в сообщении.

Также в параде примут участие свыше 400 курсантов и офицеров Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Они также прибудут в Алабино в конце марта для тренировок.

В военном параде на Красной площади 9 мая примут участие более 15 тысяч человек, также задействуют 225 единиц вооружения и военной техники, из которых свыше 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые. Кроме того, над небом столицы пролетят 150 самолетов и вертолетов.

Расчеты ракетных комплексов «Искандер» танковой армии Западного военного округа уже передислоцированы в Подмосковье для участия в параде Победы.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади столицы 9 мая 2020 года. Россия направила приглашение на празднование годовщины Победы руководителям стран Шанхайской организации сотрудничества, а также ряду европейских лидеров.