РИАМО - 9 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались необходимые меры по обеспечению стабильности экономики страны при падении цен на нефть и курса рубля, сообщает Газета.ru.

В ходе совещания министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности России к последствиям заседания ОПЕК+, на котором не было продлено соглашение о сокращении добычи нефти. Он заверил, что текущая ситуация на рынке находится в рамках отечественного прогноза.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — сказал Новак.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов добавил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволят сохранить стабильность и выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента, в условиях устойчиво низких цен на нефть.

В совещании также приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Нефть на мировых рынках подешевела в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не договорились в вопросе по сокращению добычи сырья. На фоне этого рубль обвалился до значений 2016 года — курс доллара превысил 74 рубля, курс евро – 84 рубля.

Минфин России ранее заявил, что Фонд национального благосостояния страны сможет покрыть потери бюджета РФ при падении стоимости нефти до 25 долларов в течение 6-10 лет.