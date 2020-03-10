РИАМО - 10 мар. В образовательных учреждениях столицы из-за распространения коронавирусной инфекции ввели со вторника режим повышенной готовности, сообщается в приказе, размещенном на сайте департамента образования и науки Москвы.

В документе отмечается, что со вторника приехавших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой учеников перевели на дистанционное обучение. Также к работе не допускают сотрудников, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других стран, где выявили распространение Covid-2019.

«Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому», - говорится в приказе.

Также руководителям образовательных организаций поручили информировать о возвращении обучающихся и сотрудников возглавляемых ими учреждений в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Новый тип коронавирусной инфекции, который назвали Covid-2019, начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 111 тысяч случаев заражения. Скончалось около 3,9 тысячи человек. Свыше 62 тысяч пациентов выздоровели после курса лечения.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции.