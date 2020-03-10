РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В двух домах микрорайона Климовск Подольска во вторник временно отключат свет из-за проведения работ на электроподстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«На вторник, 10 марта, Подольскими электрическими сетями запланированы с 09:00 до 16:00 ремонтные работы на электроподстанции. В указанный отрезок времени будет приостановлена подача электроэнергии в микрорайоне Климовск по адресам: улице Заводская, дома №№5, 7», - говорится в сообщении.

Организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.