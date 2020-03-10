РИАМО - 10 мар. В Москве на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан» до 31 марта проведут фотокросс «Первоцветы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Конкурс призван привлечь внимание к сохранению первоцветов. Участники мероприятия будут «охотиться» на ландыш майский, ветреницу дубравную, многолетник семейства астровых, хохлатку, гусиный лук, чину весеннюю, медуницу и другие растения ранней весны», - говорится в сообщении.

Для участие нужно разместить в соцсетях или прислать на электронную почту troparevo_oopt@mail.ru снимки первоцветов в хорошем качестве. Фото должно быть снято на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан».

К изображению в соцсети Instagram обязательно нужно прикрепить геолокацию, а также хештеги #Мосприрода и #первоцветы2020. Еще участники фотокросса должны поставить лайк на конкурсный пост и отметить в комментариях друга.

Организаторы конкурса просят ни в коем случае не срывать первоцветы.

Победители фотокросса станут известны 17 апреля.