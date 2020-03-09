РИАМО - 9 мар. На YouTube-канале киностудии Marvel появился финальный трейлер блокбастера «Черная вдова», сообщает Газета.ru.

«Главную роль спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Сюжет киноленты расскажет о событиях, предшествующих вступлению Романофф в команду мстителей», — говорится в сообщении.

Фильм «Черная вдова» станет 24-й кинолентой по вселенной комиксов Marvel. Режиссером картины выступила Кейт Шортланд. В ленте также снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.

Премьера кинокомикса на территории России состоится 30 апреля 2020 года.