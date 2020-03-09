РИАМО - 9 мар. Шесть серебряных медалей привезли подмосковные конькобежцы с соревнований первенства РФ по шорт-треку, которые прошли в Самаре, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе областной сборной команды выступили Павел Конычев, Даниил Краснокутский, Максим Михалев, Анастасия Данилова и Олеся Сысоева.

«Серебряные медали в эстафете на 3000 метров среди девушек завоевали Анастасия Данилова и Олеся Сысоева. Среди юношей на той же дистанции поднялись на вторую ступень пьедестала Павел Конычев, Даниил Краснокутский и Максим Михалев. Даниил также взял серебро в забеге на 1000 метров», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что на первенстве России по шорт-треку подмосковные конькобежцы в очередной раз доказали, что достойны называться одними из лучших.

«Шесть серебряных медалей в копилку сборной — великолепный результат, который стал возможен благодаря полной самоотдаче каждого члена команды и слаженной работе настоящих профессионалов», — подчеркнул министр.