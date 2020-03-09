РИАМО - 9 мар. В честь Международного женского дня в столичном общественном транспорте организовали бесплатный проезд для всех дам, им воспользовались более 2,3 миллиона женщин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Представительницы прекрасного пола могли бесплатно проехаться на метрополитене, Московском центральном кольце и наземном общественном транспорте.

«Метро и МЦК воспользовались около 1,7 миллиона женщин. Для своих пассажирок метрополитен также подготовил подарки: сотрудники стоек «Живое общение» раздавали цветы и косметические патчи», — говорится в сообщении.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы бесплатно перевезли 680 тысяч женщин.

Девушек и женщин 8 марта в общественном транспорте столицы было примерно на 10% больше, чем в обычный выходной день. Общее количество дам, которые воспользовались праздничной льготой, сравнимо с населением двух городов миллионников, например, Самары и Ростова-на-Дону.