РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием жителей 16 марта, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.



По данным графика приема граждан, прием граждан пройдет 16 марта с 17:00 до 20:00. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.



Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84. Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие по предварительной записи.