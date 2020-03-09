РИАМО - 9 мар. В понедельник на трассе Куравское - Шатура - Дмитровский Погост столкнулись два автомобиля, в результате ДТП пострадали шесть человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, авария произошла в 16:50 на 35-м километре автодороги. Там столкнулись две легковые машины Kia и Hyundai.

«По предварительной информации, шесть человек пострадало. Им оказана медпомощь. Обстоятельства (дорожной аварии - ред.) устанавливаются», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.