РИАМО - 9 мар. На территории Подмосковья и Москвы 10 марта прогнозируются дожди, всего может выпасть около трети от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«Во вторник регион накроет активный атмосферный фронт, который принесет «полчища» облаков, обложные дожди с общим количеством осадков около 10 миллиметров, что составляет 1/3 месячной нормы», — говорится в сообщении.

Температура понизится до плюс 3-5 градусов ночью и плюс 5-7 градусов днем. Больше всего осадков выпадет утром и в околополуденные часы во вторник.

Скоротечные дожди ожидаются 11 марта, а среднесуточная температура на 8 градусов превысит месячную норму. 12 марта ожидается похолодание, ливень и сильный порывистый ветер.

В конце рабочей недели ветер усилится до штормовых показателей (18-23 метра в секунду), к дождю станет примешиваться мокрый снег. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба.

На выходных прогнозируются скоротечные локальные заряды снега. Температура будет около нуля, ожидаются заморозки и гололедица.

Ранее синоптики сообщили о том, что на протяжении всей недели в Московском регионе ожидается «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления за определенный срок.