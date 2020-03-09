РИАМО - 9 мар. Трое зараженных коронавирусом граждан в Москве проходят лечение в стационарах и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Двое находятся в инфекционной больнице №1, еще один — в больничном комплексе в Коммунарке.

«У двоих пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести, ей оказывает помощь бригада врачей», — говорится в сообщении.

Все граждане вернулись в российскую столицу из Италии рейсами SU 2417 Милан — Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо — Москва (1 марта). В настоящий момент установлен круг лиц, с которыми контактировали пациенты. У всех людей возьмут анализы.

В столице всего подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Covid-2019 начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 111 тысяч случаев заражения. Умерли порядка 3,9 тысячи человек. Более 62 тысяч пациентов выздоровели.

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