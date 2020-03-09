РИАМО - 9 мар. В понедельник в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали от отменили 31 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано пять рейсов, отменено еще четыре. В Шереметьеве задержали 14 прилетов и вылетов. В аэропорту Домодедово задержали и отменили по четыре рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.