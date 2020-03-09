РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Затор длиной более 2 километров зафиксировали на автотрассе А-107 в городском округе Подольск в понедельник, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

В 17:16 на трассе А-107 движение затруднено от СНТ «Березки-1» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость автомобильного потока составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено в центре Подольска на улицах Кирова, Стекольникова, Матросская, Большая Серпуховская, проспект Ленина и других.