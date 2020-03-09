РИАМО - 9 мар. Свыше 4 тысяч букетов тюльпанов буду вручать первым посетителям Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с 10 по 13 марта, акция пройдет в рамках выставки «Репетиция весны», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Мы решили растянуть праздник 8 Марта на целую неделю — будем со вторника до пятницы раздавать ежедневно по 1 тысяче тюльпановых букетов прекрасным жительницам и гостьям столицы», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он отметил, что в саду по просьбам посетителей рассматривают возможность продления выставки «Репетиция весны» до 5 апреля, чтобы завершить ее всместе с крупнейшим фестивалем орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

На сегодняшний день на территории «Аптекарского огорода» радуют посетителей подснежники, крокусы, морозники, примулы и другие первоцветы.

В этом году на выставке создали фотозону «Привет из Амстердама!». Здесь появился голландский дом XVII века с тюльпановым садом.

В Ботаническом саду МГУ порядка 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, ландышей и других растений расцвели на два месяца раньше положенного срока.