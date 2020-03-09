РИАМО - 9 мар. Московский ЦСКА уступил «Ростову» в матче 21-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2, сообщает Газета.ru.

«Армейцы» на 20-й минуте остались в меньшинстве, когда красную карточку получил Ильзат Ахметов. А в начале второго тайма судья удалил игрока красно-синих Вадима Карпова», — отмечается в материале.

У желто-синих отличились Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев.

За москвичей мячи забили Арнор Сигурдссон и Максим Осипенко, который отправил мяч в собственные ворота.

За четыре минуты до конца основного времени «армейцы» могли избежать поражения, но Федор Чалов не смог забить пенальти.