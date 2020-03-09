РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Жители Подольска 14 марта смогут узнать о работе полиции во время приема начальника следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 14 марта. Прием будет проходить с 10:00 до 12:00. Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом 84. Записаться можно по телефону: 8 (496) 763-02-59.