РИАМО - 9 мар. Фестиваль «Крымская весна» пройдет в столице с 14 по 22 марта, в его рамках реконструкторы покажут сцены из истории Крыма, в интерактивных представлениях также смогут принять участие и зрители, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На пешеходной Тверской развернутся три исторические локации: «Казачья станица», «Альминское сражение 1854 года» и «Оборона Севастополя 1941-1942 годов». 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы представят более 20 интерактивных программ и показательных выступлений», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях присоединиться к выступлениям могут и зрители. Например гостям фестиваля предложат научиться читать морские карты, играть в подвижные игры, а также будет возможность исполнить казачьи песни.

Площадка «Казачья станица» будет расположена на Тверской улице у дома 12, строение 1. На ней можно увидеть, как в старину работали и веселились жители станиц. Участники данной локации также продемонстрируют навыки владения шашкой.

Для посетителей подготовили интерактивную программу, в которую вошли обряд приема в казаки и учебный бой, танцы «гопак», «казачок» или «барыня».

Возле дома 11 по улице Тверской откроется площадка «Альминское сражение», посвященная крупному сражению Крымской войны 1854 года у устья реки Альмы, где русская армия смогла остановить продвижение войск коалиции Великобритании, Франции и Турции к Севастополю.

Гости данной локации смогут посмотреть на строевую подготовку и реконструкцию исторического сражения. Здесь же проведут набор в рекруты, сходят в разведку, возведут оборонительные сооружения.

На площадке возле дома 1 по улице Тверской будет воссоздана атмосфера полотна Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», которая рассказывает оп подвиге советских солдат.