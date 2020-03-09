РИАМО - 9 мар. Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью крестьянское фермерское хозяйство в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Хозяйство располагается в поселке Первомайском и производит корма для животных из остатков куриного производства.

«Предприятию на развитие бизнеса потребовалась дополнительная мощность в размере 250 кВт. Для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителя энергетикам потребовалось произвести еще ряд работ. Специалисты Восточных электрических сетей неподалеку от существующей комплектной трансформаторной подстанции построили еще одну – новую КТП с трансформатором мощностью 250 кВА», – говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики возвели воздушную линию 10 кВ протяженностью 3 метра и оснастили ее линейным разъединителем 10 кВ.

На сегодняшний день напряжение в электросеть уже подано. Основным источником питания объекта является подстанция «Туменская».