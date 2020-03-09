РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Пожилые жители Подольска смогут принять участие в бесплатном занятии по скандинавской ходьбе в парке Талалихина 10 марта, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 10 марта в парке имени Талалихина по плану будет проходить бесплатное занятие по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие». На мероприятие приглашаются пожилые жители и горожане предпенсионного возраста», - говорится в сообщении.

Встреча участников будет проходить у входа в парк в 10:00.

Занятие будет проводить тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.