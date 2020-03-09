РИАМО - 9 мар. На столичном стадионе «Открытие Арена» в понедельник пройдет встреча футбольных команд «Спартак» и «Краснодар», на ближайших станциях метро могут ограничить вход и выход, сообщается в Twitter-аккаунте городской подземки.

Удобнее всего добираться до стадиона через станции метрополитена «Спартак» и «Тушинская». Начало игры в 16:30.

«По требованию полиции на станциях мосметро <….> возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

Футбольным болельщикам также посоветовали купить билет на обратную поездку заранее, это поможет сэкономить время на дорогу после игру. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой на турникетах подземки, которые отмечены специальными стикерами.