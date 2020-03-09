РИАМО - 9 мар. Еще у трех человек зафиксированы случаи заражения коронавирусом зафиксировано в столице, все заболевшие вернулись из Италии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в городе Москве», — говорится в сообщении.

Все трое посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные пациенты находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Всего на территории РФ в данный момент зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два случая — у граждан КНР, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии.

Новый тип коронавирусной инфекции, который назвали Covid-2019, начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 111 тысяч случаев заражения. Скончалось около 3,9 тысячи человек. Свыше 62 тысяч пациентов выздоровели после курса лечения.