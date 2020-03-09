РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Подрядные организации приступили к уборке микрорайона Климовск городского округа Подольск от мусора и мойке проезжих частей автодорог, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска подрядные организации проводят работы по очистке закрепленных территорий от скопившегося за зимний период мусора, которого, к сожалению, очень много. В понедельник, 9 марта, подрядные организации «Зеленхоз», «ПКБ», «Мосавтодор», МУП «СЕЗ» приступили к сбору мусора, уборке граблями», - говорится в сообщении.

Также рабочие начали мыть проезжие части автодорог и проводить ямочный ремонт.

Горожан попросили бережнее относиться к городу, соблюдать чистоту и порядок.