РИАМО - 9 мар. В столице ввели одностороннее движения для транспорта по участку Марьинского бульвара от Лугового проезда до дома 18, корпус 1, по Мячковскому бульвару, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Ширина этого участка составляет всего 3,3-5,2 метра, что делает встречный разъезд невозможным. Благодаря изменению схемы движения проезд нему станет более безопасным и комфортным», – говорится в сообщении.

После введенных изменений объезд одностороннего участка минимален – около 300 метров. Проезд участка от Лугового проезда до дома 18, корпус 1, по Мячковскому бульвару для водителей стал быстрее и удобнее.

Автолюбителям посоветовали быть внимательнее, а также руководствоваться требованиями дорожных знаков.