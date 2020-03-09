РИАМО - 9 мар. Расчеты ракетных комплексов «Искандер» танковой армии Западного военного округа передислоцированы в Подмосковье для участия в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Комплексы совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Ивановской области протяженностью более 500 километров», — отмечается в материале.

Всего в Московскую область на время подготовки и проведения парада переброшены четыре самоходных пусковых установки и четыре транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер».

В день Победы по Красной площади проедут около 100 единиц военной техники от танкового объединения ЗВО. Среди них — зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С». Также в параде примет участие историческая техника — легендарные танки Т-34 и противотанковые самоходки СУ-100.

Парад в честь 75-летия Победы в ВОВ пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы руководителям стран Шанхайской организации сотрудничества, а также ряду европейских лидеров.