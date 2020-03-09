РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мар. В Домодедове в ГДК «Авиатор» в понедельник прошла презентация и мастер-класс по изготовлению ватных игрушек для матерей детей с особенностями развития, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

«Мы выиграли президентский грант в этом году на то, чтобы мам особенных детей обучить ремеслу ватной игрушки. Мы будем до ноября проводить для них очень много мастер-классов: и живых, и онлайн. И в ноябре-декабре мамы смогут уже выносить свою ватную игрушку на различные выставки и продавать эти игрушки выставке. Мы хотим научить мам ремеслу для того, чтобы у них был постоянный дополнительный заработок. Это цель нашего проекта», - сказала руководитель и учредитель центра «Семейные традиции» Светлана Моднова.

Полностью проект называется «Традиционная ватная игрушка проект полного цикла обучения, практики и содействия продвижению на рынок сувениров родителями детей с ограниченными возможностями здоровья». Моднова добавила, что в будущем проект может стать масштабным.

«Сейчас мы делаем пилотный проект на территории Домодедова, отрабатываем полностью эти технологии, и, после этого, мы уже будем тиражировать этот опыт на всю Россию», - отметила она.

Руководитель домодедовского клуба «Особенный ребенок» Ирина Щукина рассказала, что все началось после того, как ее сыну крестная подарила ватную игрушку.

«В коробочке лежала визитка. Я думаю, дай-ка зайду, посмотрю в Instagram. И я подписалась на эту девочку», - добавила она.

После этого она начала общаться с другими мастерами, потом познакомилась с руководителем центра «Семейные традиции».

«Я рассказала, что я президент клуба «Особенный ребенок», что было бы здорово ходить некоторым мамам (заниматься изготовлением ватных игрушек - ред.). Решили подать на грант президента. Я была уверена, что проект выиграет, и две недели назад Светлана сказала, что они выиграли, все получилось и будем обучать мам», - поделилась Щукина.

В мастер-классах под руководством опытных мастеров смогли принять участие как дети, так и взрослые. В будущем проект ориентирован на мам детей с ОВЗ.