РИАМО - 9 мар. В понедельник днем в столице столбики термометров показали плюс 11,3 градуса, тем самым побит рекорд 2017 года по максимальной температуре для 9 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«К 14:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10 градусов», — говорится в сообщении.

В первой декаде этого месяца синоптики больше не прогнозируют рекордов по теплу. В мегаполисе текущая неделю будет пасмурной и дождливой, к ее концу ожидается похолодание и мокрый снег. Также прогнозируют сильный ветер, заморозки, а на дорогах гололедицу.

Кроме того, жителей столицы ждут резкие колебания атмосферного давления, которые называются «барическая пила».