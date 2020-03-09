РИАМО - 9 мар. Восьмилетний ребенок в новой Москве застрял в металлическом заборе после того, как соскользнул с дерева, извлекать его ногу пришлось спасателям, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

В понедельник дежурная смена службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ выехала по вызову в СНТ «Десна» ТиНАО, где у мальчика застряла нога в металлическом заборе.

«По словам матери, мальчик залез на дерево, соскользнул и неудачно застрял между забором и стволом. Нога сидела очень прочно. Мама сразу позвонила в службу 112», — сказал старший смены, спасатель ГКУ «МАЦ» Дмитрий Дмитриев.

Он уточнил, что мальчику помогли в течение нескольких минут. Операцию по извлечению ноги ребенка провели без использования специнструментов. Повреждений у ребенка не обнаружили.

«Ребенок передвигается самостоятельно, нога не отекла. Поэтому передали малыша маме, предупредив, что в случае изменений в состоянии здоровья мальчика, ей необходимо будет вызвать скорую помощь», — добавил спасатель.