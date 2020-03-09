РИАМО - 9 мар. С момента открытия московского фестиваля «Вам, любимые», посвященного Международному женскому дню, посетители приобрели 1,5 тысячи цветочных букетов, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«За первые два дня фестиваля посетители приобрели порядка 1,5 тысячи букетов и цветочных композиций, 2 тысячи сладких подарков и 2,3 тысячи сувениров. Кроме того, 7 и 8 марта рестораны-участники фестиваля продали 6 тысяч порций горячих блюд и 4,8 тысячи литров различных напитков», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялось 238 мастер-классов, гости уже посмотрели 64 уличные интерактивные программы и восемь спектаклей.

В понедельник площадки фестиваля будут открыты для гостей до 22:00. В программе дня — творческие и кулинарные занятия, интерактивные спектакли, поздравления от артистов на бульварах, а также Пушкинской и Манежной площадях.