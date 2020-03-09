РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Житель Подольска пожаловался на неработающие кнопки экстренной связи с водителем на одном из автобусов маршрута №42, неисправность была оперативно устранена, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска ранее написал на портал жалобу на неудовлетворительные условия проезда в общественном транспорте на маршруте №42 «станция Львовская – Романцево». Он отметил, что в одном из автобусов не работали кнопки экстренной связи с водителем. В итоге на остановке «Лаговское» при движении в сторону Романцево пришлось кричать водителю, чтобы он открыл среднюю дверь. Мужчина добавил, что просит привести транспортное средство в надлежащее техническое состояние.

«АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу повышения уровня комфорта в салоне транспортного средства на муниципальном маршруте № 42. Данный рейс выполнял водитель Мусин И.И. По возвращению автобуса с линии отделом технического контроля произведена его проверка. Механик составил акт на ремонт автобуса. Неисправность кнопок вызова водителей устранена, также была произведена регулировка натяжителя ремня», — говорится в ответе перевозчика.

В материале поясняется, что в целях недопущения аналогичных ситуаций с водительским и обслуживающим персоналом провели внеплановый инструктаж о необходимости поддержания требуемого технического состояния и температурного режима в салоне автобуса при выполнении регулярных рейсов.