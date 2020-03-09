РИАМО - 9 мар. Выставка «Шагал: между небом и землей» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре завершилась 8 марта, за три с половиной месяца ее посетило рекордное для регионального музея число человек — более 100 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Выставка открылась 16 ноября прошлого года. Уникальная экспозиция представила 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси. В их числе графика, живописные полотна и гобелены. Уже за первый месяц работы она обошла по посещаемости предыдущие проекты музея «Новый Иерусалим», такие как выставки Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Альбрехта Дюрера и другие.

«Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — ее посетило более 103 тысяч жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев. Мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье. По поручению губернатора особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры: важно, чтобы было где комфортно остановиться, вкусно перекусить, и, конечно, полезно и интересно провести время. Сегодня эта работа ведется, и она позволит привлечь еще большее количество туристов в наш гостеприимный регион», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Шагал: между небом и землей» — второй по счету международный проект музея. Работы для него предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце и частные собрания.

Старт выставки в ноябре 2019 года стал отправным мероприятием проекта «Зима в Подмосковье», объединяющего общей программой ключевые события и туристические направления в Московской области. Открытие экспозиции посетили внучки Марка Шагала Бела и Мерет. Мерет Мейер является руководителем Международного комитета Марка Шагала, оказавшего содействие в создании проекта. Она также посетила музей в день его закрытия 8 марта.

«Невероятное наслаждение — обнаружить в музее «Новый Иерусалим» улыбки, сияющие глаза и открытые лица многочисленной российской публики. В ее восхищенных взглядах отражаются непосредственная радость открытия неподражаемых мерцающих шагаловских красок и откровений, присущих его творческой манере: узнаваемым элементам и формам, подчеркнутым великолепной — тонкой и выверенной — сценографией выставки «Шагал: между небом и землей», — отметила Мерет Мейер.

В рамках выставки Шагала прошли многочисленные тематические экскурсии и лекции. Огромный интерес вызвали встречи с куратором — приглашенным экспертом в комитете Марка Шагала в Париже Екатериной Селезневой.

По итогам работы в 2019 году музей «Новый Иерусалим» вошел в лонг-лист номинантов на премию The Art Newspaper Russia, наряду с такими музеями как ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж.

В текущем году музей «Новый Иерусалим» продолжит развивать международный вектор своей деятельности. В настоящий момент ведется активная работа над выставкой русских и зарубежных импрессионистов, которая готовится к открытию в конце года.

Предыдущую самую популярную выставку музея «Новый Иерусалим» «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая проходила с декабря 2018 по март 2019 года, посетило около 62 тысяч человек.